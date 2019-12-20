Путина задела резолюция Европарламента о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин рассказал, что он думает о резолюции Европарламента о причинах Второй мировой войны. По словам президента, документы его удивил и задел, сообщает ТАСС.
«Меня несколько удивила, даже немножко задела одна из резолюций последних Европейского парламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», — заявил президент, комментируя призывы европейских чиновников к России не искажать исторические факты и не называть Польшу и страны Прибалтики зачинщиками войны. По словам Путина, таких заявлений в России никогда не делали.
Кроме этого, президент подчеркнул, что лидеры стран СНГ всегда стремились обеспечивать качество сохранения истории, «ее правдивость, открытость», так как именно эти страны являются наследниками бывшего СССР.
Ранее Путин уже делал заявления по поводу резолюции Европарламента о Второй мировой войне. 11 декабря, принимая участие в заседании комитета «Победа», он заявил, что положения резолюции являются ложью. Путин предположил, что авторы таких заявлений не умеют читать и писать, и пообещал, что Россия продолжит публиковать архивные документы времен войны.