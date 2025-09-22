«Восполняют потери»: продюсер высказался о повышении гонорара Дмитриенко

Певец Ваня Дмитриенко поднял гонорар на корпоративы на два миллиона рублей. Теперь выступление артиста стоит 5 млн рублей, а также бытовой райдер исполнителя включает в себя передвижение на микроавтобусе Mercedes, сообщает Shot. Продюсер Павел Рудченко в разговоре с URA.RU поделился мыслями, с чем может быть связано такое резкое «подорожание» артиста.
«Ваня Дмитриенко два года назад и Ваня Дмитриенко сегодня — это два разных человека в отношении популярности. Сейчас, мне кажется, популярность Вани у молодежи начала падать. В связи с этим может и колебаться его ценник. Возможно, повышением гонорара менеджмент артиста старается восполнить не такое большое количество концертов и может быть рекламодателей у своего артиста», — поделился Рудченко.
Дмитриенко стал популярен благодаря треку «Венера-Юпитер» в 2020 году. Молодой человек стал лауреатом рейтинга Forbes «30 до 30».
Этой осенью артист даст два концерта в Москве на площадке «Мегаспорт». На сегодняшний день в продаже остались билеты от 3,5 до 85 тысяч рублей. За последнюю сумму зритель получит VIP-ложу, где будет фуршет, а также встреча с самим артистом и возможностью с ним пообщаться, взять автограф и сделать совместное фото. Несколько билетов за такую сумму уже проданы на один день концерта, а на второй предложений почти не осталось.
