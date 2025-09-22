В Госдуме призвали дать Shaman звание народного артиста

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил о необходимости присвоить российскому певцу Ярославу Дронову (Shaman) звание народного артиста в ближайшие два года. Об этом он рассказал журналистам.
«Shaman последние несколько лет является не только певцом, но и общественным деятелем. Он выступает на международных событиях, активно проявляет гражданскую позицию. Ярослав достоин звания народного артиста России. Следует дать ему это звание в ближайшие два года, если в этом не получится», — заявил Свинцов в интервью изданию «Абзац».
Ранее Ярослав Дронов активно участвовал в культурных мероприятиях за рубежом и выступал на крупных международных площадках. В августе он ездил в Северную Корею в составе российской делегации и исполнил патриотические песни. В настоящий момент Дронов имеет звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
На днях в Москве прошел международный музыкальный конкурс «Интервидение». От России там выступал также Дронов. После исполнения своей песни «Прямо по сердцу» Shaman со сцены попросил, чтобы его не оценивали, отказавшись от потенциальной победы. Он тогда заявил, что «Россия уже победила». Приз за победу на «Интервидении» составил 30 млн рублей, передает 360.RU. Композитор и продюсер Максим Фадеев назвал неожиданным отказ Дронова от победы, сообщает RT.
