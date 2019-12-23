22 декабря 2019

Стрелка с Лубянки, атаковавшего здание ФСБ, заподозрили в связях с националистами и Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время стрельбы у здания ФСБ в Москве были ранены сотрудники правоохранительных органовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Подмосковья Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).

«Сотрудники ФСБ обнаружили связь Манюрова с ЭНО, получив доступ к его компьютеру и телефону. Предполагается, что Манюров входил в московскую ячейку движения», — пишет «Фонтанка».

ЭНО (другое название этносизм), как сказано в одноименном телеграм-канале, «объединяет идеи этнического национализма с идеями социализма для отдельно взятой нации». Идеологи движения выступают за единство русских, украинцев и белорусов. Отмечается, что ЭНО базируется в Киеве и имеет отделения в ряде российских городов (Москве, Ростове и Иркутске).

В самой ЭНО заявили, что Манюрова в своей структуре не замечали, так как данные участников организация не знает. Кроме того, в организации подчеркнули, что ЭНО не причастна к стрельбе на Лубянке.

Стрельба произошла в Москве возле здания ФСБ на Большой Лубянке 19 декабря. 39-летний житель Подольска Евгений Манюров открыл огонь из карабина «Сайга» по сотрудникам ФСБ. Двое сотрудников погибло, еще пять человек были ранены. Среди раненых один гражданский — проходивший мимо мужчина. Ответным огнем нападавший был уничтожен, напоминает агентство Nation News.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Позже дело было передано в центральный аппарат СК по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. В связи с происшествием, как писало «URA.RU», по всей России (в том числе и на Урале) были усилены меры безопасности у зданий ФСБ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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