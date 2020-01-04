Путин закрыл вопрос с Универсиадой-2023 в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Правительству РФ оказать содействие правительству Свердловской области в организации и проведении на высоком организационном уровне ХХХII Всемирной летней универсиады», — говорится в тексте указа.
Также российскому правительству поручено оказать содействие в освещении этой темы в государственных СМИ. При этом властям субъектов России также рекомендуется принять участие в подготовке и проведении спортивного мероприятия.
Летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Однако с организацией конкурса на эмблему Универсиады-2023 уже возник ряд проблем.