Путин закрыл вопрос с Универсиадой-2023 в Екатеринбурге

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин распорядился помочь властям Свердловской области подготовить УниверсиадуФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительству РФ оказать содействие правительству Свердловской области в организации и проведении на высоком организационном уровне ХХХII Всемирной летней универсиады», — говорится в тексте указа.

Также российскому правительству поручено оказать содействие в освещении этой темы в государственных СМИ. При этом властям субъектов России также рекомендуется принять участие в подготовке и проведении спортивного мероприятия.

Летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Однако с организацией конкурса на эмблему Универсиады-2023 уже возник ряд проблем.

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