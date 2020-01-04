На Урале потерявшуюся собаку ранили из огнестрела

Сейчас зоозащитники ищут хозяев раненой собаки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Горном Щите (Свердловская область) неизвестный подстрелил потерявшуюся собаку породы хаски. Сейчас раненое животное находится в местном приюте, у него обнаружено три огнестрельных ранения.

«Раненую собаку в приют около 18:00 привез местный житель. Сейчас хаски находится на операции в клинике доктора Тебенькова. После операции мы соберем все бумаги и напишем заявление в полицию», — рассказала «URA.RU» волонтер местного приюта для хаски Анастасия Кудрявцева.

При этом, по словам волонтера, подозреваемый в преступлении есть — известно о мужчине, который уже неоднократно угрожал начать расстреливать животных.

На момент написания новости «URA.RU» не удалось оперативно получить комментарий полиции.