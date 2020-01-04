03 января 2020
02 января 2020
01 января 2020

На Урале потерявшуюся собаку ранили из огнестрела

© Служба новостей «URA.RU»
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Собачий питомник. Хаски-центр «Аквилон». Челябинск, собака, сибирский хаски
Сейчас зоозащитники ищут хозяев раненой собакиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Горном Щите (Свердловская область) неизвестный подстрелил потерявшуюся собаку породы хаски. Сейчас раненое животное находится в местном приюте, у него обнаружено три огнестрельных ранения.

«Раненую собаку в приют около 18:00 привез местный житель. Сейчас хаски находится на операции в клинике доктора Тебенькова. После операции мы соберем все бумаги и напишем заявление в полицию», — рассказала «URA.RU» волонтер местного приюта для хаски Анастасия Кудрявцева.

При этом, по словам волонтера, подозреваемый в преступлении есть — известно о мужчине, который уже неоднократно угрожал начать расстреливать животных.

На момент написания новости «URA.RU» не удалось оперативно получить комментарий полиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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