Российских туристов предупредили о росте цен на авиабилеты из-за конфликта на Ближнем Востоке

Стоимость билетов на самолеты по самым популярным у российских туристов направлениям на Ближнем Востоке, в том числе, в Арабские Эмираты, вырастет на 5—15%. Причина — обострение ситуации в Иране. Об этом «URA.RU» заявили эксперты авиарынка и туриндустрии.
«Повышение стоимости билетов на маршруты в обход Ирана может составить до 5—7%», — поделился с «URA.RU» московский авиаэксперт, директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак. Так, в Объединенные Арабские Эмираты можно будет попасть через Афганистан или Египет.
«Наши авиакомпании используют среднемагистральные самолеты, которым в новых условиях нужна дозаправка. Если заменить их дальнемагистральными, то встает проблема с заполнением бортов пассажирами», — пояснил Борис Рыбак.
Турагенты надеются, что резкого повышения стоимости авиабилетов не будет. Как минимум у трех туроператоров в январе запланированы чартерные туры из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ) на самолетах авиакомпаний Royal Flight, Azur Air и Flydubai.
«В этом году на Эмираты делают большую ставку, — рассказал „URA.RU“ турагент Дмитрий Денгольц. — Среда конкурентная, и один конкретный туроператор не может повысить цену, иначе просто не заполнить самолет. Думаю, резкого роста цен не будет, но постепенная корректировка может составить от 5 до 15%».
Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» уже изучают варианты маршрутов в обход Ирана. Среди популярных направлений, пролегающих через зону конфликта, также — Израиль и Юго-Восточная Азия, куда летают «Турецкие авиалинии». Однако в представительстве авиакомпании в Екатеринбурге отмечают, что о корректировках полетов, как и об изменениях в тарифах пока не слышали.