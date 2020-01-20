Источник: Россия пытается вернуть миллиардные долги за военную технику

По итогам 2018 года страны, которые импортируют российское оружие, задолжали Москве около трех миллиардов долларов из-за проблем при перечислении платежей. Однако сейчас некоторые должники начали выплачивать России деньги за полученную технику.
«У нас были проблемы с перечислениями валюты (долларов — прим. ред.) за поставку техники в прошлые годы. Теперь налажена система проводки платежей», — цитирует РИА «Новости» собеседника из сферы военно-технического сотрудничества. Источник агентства сообщает, что Россия и ее партнеры постепенно отказываются от долларов и переходят на расчет в национальных валютах. Также вместо долларов страны начали использовать расчеты в евро.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что общая сумма долгосрочных контрактов на поставку вооружений, которые зарубежные страны заключили с Россией, достигла 55 миллиардов долларов. При этом ежегодно Россия экспортирует оружие и военную технику на сумму около 14-15 миллиардов долларов, напоминает RT.
До этого телеканал 360 сообщал, что, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия занимает второе место в мире по поставкам вооружений. Первые позиции удерживают США.