Челябинцы игнорируют запрет гулять в парках из-за коронавируса ФОТО

Центральный вход в парк охраняет полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Центральный вход в парк культуры имени Гагарина, самой крупной обустроенной зоны отдыха в Челябинске, перекрыли 30 марта. У входа выставили патруль полиции, передает корреспондент URA.RU. Это связано с тем, что в рамках картинных мер, принятых губернатором Алексеем Текслером, парки закрылись. Но некоторые горожане в минувшие выходные все же отправилась в парк Гагарина на прогулку.

«Да, люди ходили в парк, — отметил на утреннем брифинге Текслер. — Но для первых дней нерабочей недели ситуация удовлетворительная. Все же надо проявлять больше сознательности».

30 марта на улицах Челябинска стало еще меньше. Несмотря на перекрытие центрального входа в парк Гагарина, горожане попадают в него со стороны зоопарка, где входы еще не закрыли. Но народу в парке теперь меньше, чем в выходные, гуляют единицы.

Официально парк закрыт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Но горожане все же проникают в парк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гуляющих — единицы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области у 14 человек диагностирован коронавирус. Еще семь южноуральцев, у которых тесты в Челябинске показали условно-положительный результат, ждут подтверждения из лаборатории «Вектор» в Новосибирске.