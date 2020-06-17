За выборами на Урале будут наблюдать тысячи человек

Общественное наблюдение на голосовании по Конституции будет массовым Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Два уральских региона завершили формирование корпусов общественных наблюдателей, которые проследят за голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом рассказали в общественных палатах Ямало-Ненецкого автономного округа и Свердловской области. Особенность предстоящей кампании состоит в том, что наблюдателями в ней могут быть только представители, направленные Общественными палатами — федеральной и региональными.

В ЯНАО заявления от кандидатов в наблюдатели — граждан, общественных и политических организаций — закончили принимать 15 июня (прием заявлений велся с 24 марта). «Было подано более двух тысяч заявок. Заключено 31 соглашение с НКО и региональными отделениями политических партий, которые выдвинули своих представителей в корпус наблюдателей — кто-то нескольких человек, кто-то до сотни человек. Примерно 1100 человек сформировали корпус общественных наблюдателей. В ближайшее время для них пройдут обучающие семинары с обязательным участием общественной палаты ЯНАО и представителей избирательной комиссии региона», рассказал председатель ОП ЯНАО Дмитрий Заякин.

В Свердловской области формирование корпуса наблюдателей завершили 17-го июня. К этому моменту председателем ОП Свердловской области Александром Левиным подписано 28 соглашений с политическими и общественными объединениями.

«В области две с половиной тысячи участков. Мы уже набрали необходимый минимум в пять тысяч наблюдателей. Но будем приглашать еще, поскольку есть заявки — все-таки у нас шесть дней для голосования, также нужны будут люди на выездные голосования. Мы хотим чтобы был независимый тотальный контроль и чтобы голосование прошло максимально открыто, честно и без нарушений», — рассказал URA.RU Александр Левин. Все наблюдатели по его словам пройдут дистанционное обучение в формате вебинаров.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится с 25 июня по 1 июля включительно. Помимо традиционного способа голосования — на участке или на дому, граждане смогут проголосовать удаленно с помощью электронных сервисов.