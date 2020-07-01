Военнослужащим России повысят зарплату с 1 октября
Все самые интересные и важные новости в России за 30 июня в обзоре URA.RU:
ЦИК подсчитал, сколько людей приняли участие электронном голосовании
- Завершилось электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ. В нем принимали участие жители Московской и Нижегородской областей.
- Итоговая явка на онлайн-голосование составила 93,01%. Всего до участия в электронном голосовании было допущено 1,107 млн граждан.
Введены новые правила для школ
- Роспотребнадзор ввел новые санитарные правила для школ в будущем учебном году. Сотрудникам, ученикам и их родителям каждое утро будут измерять температуру, а на входах установят дозаторы с антисептиками.
- Теперь ученики из разных классов не смогут общаться между собой на переменах.
- Школам рекомендуется по возможности сократить число учеников в одном классе.
- В учебных заведениях отменят массовые мероприятия и перенесут уроки физкультуры на улицу.
Сбербанк отсрочил введение комиссии за переводы
- Сбербанк пока не будет взимать комиссию за пополнение своих карт с карт других банков. Это решение было принято в связи с выходом регионов из режима самоизоляции.
- Ранее Сбербанк ввел ограничения, согласно которым клиенты могут переводить друг другу без комиссии только 50 тысяч рублей. При этом в банкоматах комиссия за перевод составит 1%, а в офисе банка — 1,5%.
В России повысят зарплаты военным и пенсии полицейским
- Правительство приняло решение повысить зарплаты и пенсии силовикам на 3% с 1 октября. Повышение ждет военных, которые служат как по контракту, так и по призыву.
- Кроме того, зарплата вырастет у граждан, которые проходят службу в войсках нацгвардии и имеют специальные звания полиции, органов принудительного исполнения наказаний, противопожарной службы и таможенных органов.
- Повышение пенсий ждет сотрудников полиции, которые до этого служили в органах по контролю за оборотом наркотиков и носили специальные звания.
- Эксперты не исключают, что вслед за этим повышением, зарплаты могут вырасти и у бюджетников.
Российские ученые выявили более 100 штаммов COVID
- За время пандемии ученые обнаружили в России более 100 разновидностей коронавируса. Основным в нашей стране является «Ирано-европейский» штамм.
- Медики считают, что из-за высокой заразности этого штамма Россия быстрее достигнет коллективного иммунитета. Однако носители этого штамма переносят инфекцию бессимптомно.
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