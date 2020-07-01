Военнослужащим России повысят зарплату с 1 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все самые интересные и важные новости в России за 30 июня в обзоре URA.RU:

ЦИК подсчитал, сколько людей приняли участие электронном голосовании

Завершилось электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ. В нем принимали участие жители Московской и Нижегородской областей.

Итоговая явка на онлайн-голосование составила 93,01%. Всего до участия в электронном голосовании было допущено 1,107 млн граждан.

Введены новые правила для школ

Роспотребнадзор ввел новые санитарные правила для школ в будущем учебном году. Сотрудникам, ученикам и их родителям каждое утро будут измерять температуру, а на входах установят дозаторы с антисептиками.

Теперь ученики из разных классов не смогут общаться между собой на переменах.

Школам рекомендуется по возможности сократить число учеников в одном классе.

В учебных заведениях отменят массовые мероприятия и перенесут уроки физкультуры на улицу.

Сбербанк отсрочил введение комиссии за переводы

Сбербанк пока не будет взимать комиссию за пополнение своих карт с карт других банков. Это решение было принято в связи с выходом регионов из режима самоизоляции.

Ранее Сбербанк ввел ограничения, согласно которым клиенты могут переводить друг другу без комиссии только 50 тысяч рублей. При этом в банкоматах комиссия за перевод составит 1%, а в офисе банка — 1,5%.

В России повысят зарплаты военным и пенсии полицейским

Правительство приняло решение повысить зарплаты и пенсии силовикам на 3% с 1 октября. Повышение ждет военных, которые служат как по контракту, так и по призыву.

Кроме того, зарплата вырастет у граждан, которые проходят службу в войсках нацгвардии и имеют специальные звания полиции, органов принудительного исполнения наказаний, противопожарной службы и таможенных органов.

Повышение пенсий ждет сотрудников полиции, которые до этого служили в органах по контролю за оборотом наркотиков и носили специальные звания.

Эксперты не исключают, что вслед за этим повышением, зарплаты могут вырасти и у бюджетников.

Российские ученые выявили более 100 штаммов COVID

За время пандемии ученые обнаружили в России более 100 разновидностей коронавируса. Основным в нашей стране является «Ирано-европейский» штамм.

Медики считают, что из-за высокой заразности этого штамма Россия быстрее достигнет коллективного иммунитета. Однако носители этого штамма переносят инфекцию бессимптомно.

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