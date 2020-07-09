Социальные доплаты к пенсиям в России хотят поднять к 2021 году

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Пенсионерам хотят поднять выплаты до уровня прожиточного минимума Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Госдуме рассмотрят законопроект, закрепляющий федеральную социальную доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума в регионе. Соответствующее предложение поступило от депутатов Курской облдумы.

«Законопроект направлен на внесение изменений в порядок определения федеральной социальной доплаты к пенсии и закрепления ее на уровне среднегодовой величины прожиточного минимума», — говорится в документе. Предполагается, что доплата будет рассчитываться исходя из среднегодового прожиточного минимума за прошлый год.

Соцдоплата, исходя из документа, предусмотрена для тех пенсионеров, чей общий доход, включая пенсию, ниже величины прожиточного минимума в регионе и не выше среднего прожиточного минимума по стране. В случае принятия законопроекта Госдумой, поправки вступят в силу уже с 1 января 2021 года.

Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о повышении пенсии для граждан старше 75 лет, сообщает «Национальная служба новостей». По словам авторов, законопроект призван снять социальную напряженность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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