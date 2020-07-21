20 июля 2020
19 июля 2020
18 июля 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 21 июля. Власти продлили режим ограничений, тюменский город атаковали летучие мыши

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения продолжат действовать до 16 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Режим ограничений продлен до 16 августа — Студенты будут работать помощниками квартальных — В области прошел единый государственный экзамен по биологии — Бывшего топ-менеджера банка обвиняют в хищении — Тобольск атаковали летучие мыши. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 21 июля — в обзоре URA.RU:

В области продлен карантин

Студенты ТюмГУ будут работать помощниками квартальных

  • Администрацией Тюмени и ТюмГУ подписали соглашение о привлечении студентов к работе в качестве помощников квартальных. В управах уже прошел инструктаж с теми, кто выходит на работу. Студенты будут контролировать выполнение правил благоустройства — состояние фасадов зданий, раскопок во дворах, открытых люков, а также сообщать о парковках на газонах.

В области прошел очередной этап ЕГЭ

  • 20 июля школьники сдавали ЕГЭ по биологии. По информации департамента образования, в тестировании приняли участие более 1 300 выпускников Тюменской области.

Бывшего топ-менеджера банка обвиняют в мошенничестве

  • Одного из руководителей «Тюменьагропромбанка» Оксану Грушевскую обвиняют в мошенничестве и хищении из средств банка 1,2 млрд рублей. Чтобы украсть деньги, она воспользовалась служебным положением.

Летучие мыши атаковали Тобольск

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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