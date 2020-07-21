Ограничения продолжат действовать до 16 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Режим ограничений продлен до 16 августа — Студенты будут работать помощниками квартальных — В области прошел единый государственный экзамен по биологии — Бывшего топ-менеджера банка обвиняют в хищении — Тобольск атаковали летучие мыши. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 21 июля — в обзоре URA.RU:

В области продлен карантин

Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил действие режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии коронавируса, до 16 августа.

Решение связано с тем, что за прошедшие сутки коронавирус был диагностирован у 112 жителей Тюменской области. Это рекордное количество заболевших за все время пандемии.



Студенты ТюмГУ будут работать помощниками квартальных

Администрацией Тюмени и ТюмГУ подписали соглашение о привлечении студентов к работе в качестве помощников квартальных. В управах уже прошел инструктаж с теми, кто выходит на работу. Студенты будут контролировать выполнение правил благоустройства — состояние фасадов зданий, раскопок во дворах, открытых люков, а также сообщать о парковках на газонах.



В области прошел очередной этап ЕГЭ

20 июля школьники сдавали ЕГЭ по биологии. По информации департамента образования, в тестировании приняли участие более 1 300 выпускников Тюменской области.



Бывшего топ-менеджера банка обвиняют в мошенничестве

Одного из руководителей «Тюменьагропромбанка» Оксану Грушевскую обвиняют в мошенничестве и хищении из средств банка 1,2 млрд рублей. Чтобы украсть деньги, она воспользовалась служебным положением.



Летучие мыши атаковали Тобольск

Жители Тобольска пожаловались на большое количество летучих мышей, которые из-за жары начали селиться на балконах домов. Специалисты говорят, что от укуса этого животного можно заразиться бешенством, что может быть смертельно опасно.