Ветеран ФСБ указал на странность в работе белорусских силовиков

Белорусские полицейские открыли огонь на поражение против протестующих Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Применение светошумовых гранат сотрудниками МВД Белоруссии для подавления протестов является необычным. Как правило, данные спецсредства используются при штурме зданий, захваченных террористами. Об этом URA.RU рассказал подполковник ФСБ в отставке, президент союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов.

«Я еще не видел, чтобы светозвуковые гранаты применялись в таком количестве. На самом деле, это спецсредство не совсем полицейское. Оно, как правило, используется при штурме зданий, захваченных террористами. И такая граната может доставить неприятности здоровью: ранить, глаз выбить, палец оторвать», — отмечает Филатов. По его мнению, сотрудники белорусской милиции действуют не столько по инструкции, сколько по приказу сверху.

Эксперт также уточнил, что силовики могут открыть огонь на поражение после предупредительного выстрела, как это произошло в Бресте, при возникновении угрозы своей жизни, здоровью гражданских лиц или угрозе отъема оружия. Однако собеседник агентства добавил, что в любом случае нужно разбираться, была ли реальная угроза. «По моим ощущениям, милиция Белоруссии действует достаточно жестко. В некоторых случаях даже жестоко, слишком эмоционально работает», — подчеркнул Филатов.

В ночь на 12 августа в Бресте сотрудники МВД Белоруссии открыли огонь на поражение по напавшим протестантам, вооруженным арматурой. По информации ведомства, демонстрантов не остановили предупредительные выстрелы, поэтому силовикам пришлось пойти на крайние меры для защиты жизни и здоровья. В результате один из нападавших был ранен, сообщает «Ридус». Также сотрудники белорусской милиции применяют для подавления протестов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Массовые протесты начались в республике после оглашения результатов выборов президента, согласно которым в голосовании победил Александр Лукашенко, пишет РАПСИ .

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