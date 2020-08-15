В соцсетях поспорили о причине смерти Валентины Легкоступовой. «Вот до чего доводят загулы»

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Наркологическая клиника
Певица скончалась в больнице, не выйдя из комы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова умерла на 55-м году жизни. На днях певица впала в кому. В соцсетях бурно отреагировали на произошедшее: пользователи не только выражают свои соболезнования семье Легкоступовой и делятся воспоминаниями о певице, но и рассуждают о причинах смерти артистки.

О госпитализации артистки с травмой головы стало известно во вторник. Как писали некоторые СМИ, Легкоступова попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. До этого Легкоступова несколько дней не выходила на связь и якобы употребляла алкоголь вместе со своим мужем, чемпионом России по парусным гонкам Юрием Фирсовым. После операции певица впала в кому и скончалась, напоминает радио Sputnik. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.

Многие пользователи соцсетей верят, что Легкоступова злоупотребляла спиртными напитками. По их мнению, причиной смерти артистки стал алкоголь.

Однако многие не согласны с тем, что певица скончалась из-за чрезмерного употребления алкоголя. Они посоветовали другим пользователям не осуждать артистку, поскольку слухи о запоях не были подтверждены.

Большинство пользователей не стало рассуждать о причинах смерти артистки и разместило публикации в память о Легкоступовой. Соболезнования выразила певица Катя Лель, певцы Игорь Николаев и Иракли, артистка Елена Воробей. Посты в память о певице опубликовали балерина Большого театра Анна Тихомирова, автор-исполнитель Кай Метов, певец Март Бабаян, певица Катерина Голицына, поэтесса и автор песен Любовь Воропаева и другие.

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Я не хочу в это верить!!! Сегодня ушла из жизни потрясающая певица Валентина Легкоступова...???? Ещё не давно мы списывались и хотели встретится всей семьей, она так тепло поздравляла маму с Юбилеем, на котором мы не смогли увидеться из-за карантина...Я просто не могу осознать, что её больше нет...Все песни Валечки я всегда знала наизусть, они с моей мамочкой дружили и начинали вместе свой творческий путь на сцене... помню, в моем детстве, как мы часто собирались у нас на все праздники и пели песни...Она была невероятно солнечный человек с фантастическим голосом, профессионал, каких уже, практически не осталось на нашей эстраде...Низкий поклон... Мои глубочайшие соболезнования родным и близким ???????????? Навсегда в моём сердце... Царствие небесное... P.S. Оставлю в профиле ссылку на мою любимую песню «Двое», музыка Раймонда Паулса, в исполнении Валентины Легкоступовой 1987...слёзы сдержать не возможно... Светлая Память...???????????? #валентиналегкоступова #rip #светлаяпамять

Публикация от Анна Тихомирова (@annatikhomirova_official)

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Боже ... не могу поверить .... такая позитивная , светлая и жизнерадостная женщина была... Валентина Легкоступова была у нас педагогом в Гнесинской академии и всегда была внимательная ко всем студентам... мы часто с ней общались и она рассказывала много чего из своей жизни и давала нужные советы....мы много ездили на гастроли в своё время и было приятно , как всегда весь зал пел ее самый известный хит и песню моего детства» ЯГОДА МАЛИНА» Очень больная новость для меня .... Пусть земля будет ей пухом... @anetta_bril родная , сил тебе и терпения... Держись!!! #валентиналегкоступова#ягодамалина

Публикация от MART BABAYAN (@martbabayan_)

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© Служба новостей «URA.RU»
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