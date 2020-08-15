Певица скончалась в больнице, не выйдя из комы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова умерла на 55-м году жизни. На днях певица впала в кому. В соцсетях бурно отреагировали на произошедшее: пользователи не только выражают свои соболезнования семье Легкоступовой и делятся воспоминаниями о певице, но и рассуждают о причинах смерти артистки.

О госпитализации артистки с травмой головы стало известно во вторник. Как писали некоторые СМИ, Легкоступова попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. До этого Легкоступова несколько дней не выходила на связь и якобы употребляла алкоголь вместе со своим мужем, чемпионом России по парусным гонкам Юрием Фирсовым. После операции певица впала в кому и скончалась, напоминает радио Sputnik. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.

Многие пользователи соцсетей верят, что Легкоступова злоупотребляла спиртными напитками. По их мнению, причиной смерти артистки стал алкоголь.

Однако многие не согласны с тем, что певица скончалась из-за чрезмерного употребления алкоголя. Они посоветовали другим пользователям не осуждать артистку, поскольку слухи о запоях не были подтверждены.

Большинство пользователей не стало рассуждать о причинах смерти артистки и разместило публикации в память о Легкоступовой. Соболезнования выразила певица Катя Лель, певцы Игорь Николаев и Иракли, артистка Елена Воробей. Посты в память о певице опубликовали балерина Большого театра Анна Тихомирова, автор-исполнитель Кай Метов, певец Март Бабаян, певица Катерина Голицына, поэтесса и автор песен Любовь Воропаева и другие.

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