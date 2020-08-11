Исполнительница песни «Ягода-малина» впала в кому после травмы

Мужа певицы сейчас разыскивают Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Певица Валентина Легкоступова находится в коме. Она попала в больницу после травмы головы.

«В квартиру приехала ее дочь и нашла Легкоступову ещё в сознании», — пишет Life . Отмечается, что на теле артистки были синяки. По данным издания певицу доставили в наркологическую клинику, где ее состояние ухудшилось. Выяснилось, что у исполнительницы пробита голова. Тогда ее перевели в другую больницу, где провели срочную операцию.

Как пишет « Царьград » Легкоступова несколько дней не выходила на связь и употребляла алкоголь вместе со своим мужем, чемпионом России по парусным гонкам Юрием Фирсовым. Когда состояние певицы ухудшилось, Фирсов сбежал. Сейчас его разыскивают.

Валентина Легкоступова — заслуженная артистка РФ. Ее главным хитом считается песня «Ягода-малина». Она обвенчалась с Фирсовым в июле этого года, сообщает VSE42.Ru.

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