Российские власти разрешили возобновить международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 21 августа, — 254-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 164-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor, количество зараженных по всему миру достигло отметки в 22 849 793 (+289 813 за сутки). Вылечились 15 693 529 пациентов (+212 471), жертвами инфекции стали 802 300 человек (+6 337).

Антилидером по заболеваемости остаются Соединённые Штаты Америки, где выявлено уже 5 746 272 случая заражения. Жертвами вируса стали более 177 тысяч граждан страны. Затем следует Бразилия с 3 505 097 заболевших, эту тройку замыкает Индия, где насчитывается 2 904 329 инфицированных. Россия остаётся на четвертом месте: количество заболевших в нашей стране постепенно приближается к миллиону, на данный момент зафиксировано 942 167 человек.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Вакцинация при повышенной температуре или после употребления алкоголя может привести к негативным последствиям, вплоть до летального исхода. Об этом в беседе с URA.RU предупредил врач Максим Стародубцев.

Глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР академик Чжун Наньшань поздравил Россию с завершением регистрации вакцины, дал высокую оценку препарату и выразил уверенность в его безопасности .

Российский препарат арбидол получил международную премию аптечного сообщества «Зеленый Крест» за вклад в борьбу с инфекцией. Он получил номинацию «Препарат выбора для лечения и профилактики коронавирусной инфекции».

Коронавирус в России

Российские власти разрешили возобновить международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска. В Росавиации уточнили, что полеты российских и зарубежных авиакомпаний из перечисленных городов могут осуществляться с 20 августа.

В России заработал проект поддержки внутреннего туризма. Туристы, которые будут путешествовать по стране с сентября по декабрь, смогут вернуть часть денег. Несмотря на это, отмечается невысокий спрос на полеты внутри страны. В связи с этим цены на авиабилеты по российским направлениям снизились практически в два раза.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ближайшее время намерен обратиться в правительство РФ с просьбой повторить социальные выплаты. В частности, речь идет о пособиях на детей. По мнению Титова, такая форма поддержки населения стимулирует спрос на потребительском рынке и дает толчок отечественной экономике.



Коронавирус в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что Европа может бороться с вирусом без полной изоляции. В организации объяснили это тем, что власти лучше подготовлены и в последние месяцы получили знания о том, как справляться с болезнью и ее распространением.

Сингапурские биологи на практике подтвердили, что недавние необъяснимые вспышки инфекции в Китае, Вьетнаме и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона действительно могла вызвать зараженная замороженная еда .