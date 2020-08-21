Сегодня, 21 августа, — 254-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 164-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным coronavirus-monitor, количество зараженных по всему миру достигло отметки в 22 849 793 (+289 813 за сутки). Вылечились 15 693 529 пациентов (+212 471), жертвами инфекции стали 802 300 человек (+6 337).
Антилидером по заболеваемости остаются Соединённые Штаты Америки, где выявлено уже 5 746 272 случая заражения. Жертвами вируса стали более 177 тысяч граждан страны. Затем следует Бразилия с 3 505 097 заболевших, эту тройку замыкает Индия, где насчитывается 2 904 329 инфицированных. Россия остаётся на четвертом месте: количество заболевших в нашей стране постепенно приближается к миллиону, на данный момент зафиксировано 942 167 человек.
Вакцина и лекарство от коронавируса
Вакцинация при повышенной температуре или после употребления алкоголя может привести к негативным последствиям, вплоть до летального исхода. Об этом в беседе с URA.RU предупредил врач Максим Стародубцев.
Глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР академик Чжун Наньшань поздравил Россию с завершением регистрации вакцины, дал высокую оценку препарату и выразил
Российский препарат
Коронавирус в России
Российские власти разрешили возобновить международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска. В Росавиации уточнили, что полеты российских и зарубежных авиакомпаний из перечисленных городов могут осуществляться с 20 августа.
В России заработал проект поддержки внутреннего туризма. Туристы, которые будут путешествовать по стране с сентября по декабрь, смогут вернуть часть денег. Несмотря на это, отмечается невысокий спрос на полеты внутри страны. В связи с этим цены на авиабилеты по российским направлениям снизились практически в два раза.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ближайшее время намерен обратиться в правительство РФ с просьбой повторить социальные выплаты. В частности,
Коронавирус в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что Европа может бороться с вирусом без полной изоляции. В организации объяснили это тем, что власти лучше подготовлены и в последние месяцы получили знания о том, как справляться с болезнью и ее распространением.
Сингапурские биологи на практике подтвердили, что недавние необъяснимые вспышки инфекции в Китае, Вьетнаме и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона действительно
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