Гибель российского генерала в Сирии попала на видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, генерал, погоны, военный
Валерий Гладких участвовал в освобождении Пальмиры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Смерть российского генерала Валерия Гладких попала на видео. Запись произошедшего стала появляться в ряде telegram-каналов.

На кадрах видна колонна техники, вдоль которой идут люди, один из них говорит по-русски. «В момент, когда люди проходят мимо одной из машин, срабатывает взрывное устройство», — пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что в Сирии погиб российский генерал Валерий Гладких. Он участвовал в освобождении Пальмиры и на момент смерти занимал должность старшего для группы военных советников, помогавших сирийцам в Дейр-эз-Зоре. Помимо Гладких погибли также командующий национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и его подчиненные.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...