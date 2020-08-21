Гибель российского генерала в Сирии попала на видео

Смерть российского генерала Валерия Гладких попала на видео. Запись произошедшего стала появляться в ряде telegram-каналов.
На кадрах видна колонна техники, вдоль которой идут люди, один из них говорит по-русски. «В момент, когда люди проходят мимо одной из машин, срабатывает взрывное устройство», — пишет Lenta.ru.
Ранее сообщалось, что в Сирии погиб российский генерал Валерий Гладких. Он участвовал в освобождении Пальмиры и на момент смерти занимал должность старшего для группы военных советников, помогавших сирийцам в Дейр-эз-Зоре. Помимо Гладких погибли также командующий национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и его подчиненные.
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