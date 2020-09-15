Ситуация с блогером Алексеем Навальным не должна повлиять на реализацию «Северного потока-2», так как он не имеет никакого отношения к политике и является исключительно коммерческим проектом. Об этом заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен.
«Я лично не вижу никакой связи между случаем с Навальным и „Северным потоком — 2“», — цитирует политика ТАСС. Ван дер Беллен подчеркнул, что срыв строительства проекта грозит диверсификацией поставок газа, что, в свою очередь, является уже коммерческим вопросом.
Президент Австрии также подчеркнул, что судьба газопровода должна решаться без вмешательства США. По его словам, проект является коммерческим вопросом между европейскими партнерами, поэтому и должен решаться исключительно Европой.
Ранее европейское издание Politico представило шесть возможных сценариев блокировки строительства газопровода. По мнению журналистов, помимо санкций на уровне Евросоюза, другие страны могут ввести ограничения на импорт российского газа, или отказать компаниям-подрядчикам в выдаче разрешений на работу проекта.
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