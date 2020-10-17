На следующей неделе российская валюта может обновить многолетние минимумы, уверены экономисты. Одна из главных причин тому — неумолимо приближающиеся президентские выборы в США. Но пока неделя завершается со стоимостью доллара в 77,93 рубля (на 13 копеек дешевле), евро — в 91,23 рубля (на 19 копеек дешевле).
Эталонная марка нефти Brent опустилась на 0,81% и стоит 42,81 долларов за баррель. Стоимость барреля техасской нефти WTI составляет 40,77 долларов (-0,46%).
Ситуация в России
Для малоимущих граждан РФ планируют ввести бесплатное переобучение по техническим специальностям. Такое предложение направил главе Минтруда Антону Котякову депутат Госдумы Максим Зайцев (ЛДПР). Депутат высказал мнение, что в связи с пандемией коронавируса необходимо внимательнее отнестись к вопросу оказания помощи бедным и малоимущим гражданам для повышения их уровня жизни.
Сотрудникам полиции грозит потеря льгот из-за новой реформы, проведение которой инициировал Минфин РФ. Как объяснил URA.RU источник, перевод части аттестованных сотрудников МВД на гражданские должности может обернуться массовым увольнением силовиков. Это связано с тем, что в таком случае силовики лишатся целого ряда льгот — и тогда служить в органах внутренних дел будет невыгодно.
Правительство РФ расширит поддержку
Кроме того, правительство России одобрило
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