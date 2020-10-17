На следующей неделе рубль может обновить четырехлетние минимумы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На следующей неделе российская валюта может обновить многолетние минимумы, уверены экономисты. Одна из главных причин тому — неумолимо приближающиеся президентские выборы в США. Но пока неделя завершается со стоимостью доллара в 77,93 рубля (на 13 копеек дешевле), евро — в 91,23 рубля (на 19 копеек дешевле).

Эталонная марка нефти Brent опустилась на 0,81% и стоит 42,81 долларов за баррель. Стоимость барреля техасской нефти WTI составляет 40,77 долларов (-0,46%).

Ситуация в России

Для малоимущих граждан РФ планируют ввести бесплатное переобучение по техническим специальностям. Такое предложение направил главе Минтруда Антону Котякову депутат Госдумы Максим Зайцев (ЛДПР). Депутат высказал мнение, что в связи с пандемией коронавируса необходимо внимательнее отнестись к вопросу оказания помощи бедным и малоимущим гражданам для повышения их уровня жизни.

Сотрудникам полиции грозит потеря льгот из-за новой реформы, проведение которой инициировал Минфин РФ. Как объяснил URA.RU источник, перевод части аттестованных сотрудников МВД на гражданские должности может обернуться массовым увольнением силовиков. Это связано с тем, что в таком случае силовики лишатся целого ряда льгот — и тогда служить в органах внутренних дел будет невыгодно.

Правительство РФ расширит поддержку экспорта сельхозпродукции . Теперь на господдержку смогут рассчитывать производители, которые транспортируют продукцию на внешние рынки через посредников. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, правительство России одобрило выделение средств для выплаты пенсий, компенсаций и пособий гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы. Принятие этого проекта позволит обеспечить своевременную выплату средств в 2020 году.

Что происходит в мире

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили договоренности в формате ОПЕК+ . С обеих сторон была вновь подчеркнута готовность к дальнейшей тесной координации на данном направлении для поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей.

Оружейное эмбарго в отношении Ирана перестает действовать с 18 октября. Теперь страна может продавать и покупать вооружение. Как заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, Иран сам обеспечивает свои военные потребности и не нуждается в иностранной поддержке .

После президентских выборов в США финансовые рынки накроет «голубая волна» — реакция на вероятную победу демократов. В результате американская валюта резко подешевеет , считают эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs.

Прогнозы экспертов

Пандемия коронавируса стала причиной глобальной рецессии, и теперь может привести к масштабному финансовому кризису , заявила главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт. По словам эксперта, из-за масштабного вливания средств в экономику, к которому прибегают многие страны, государства могут столкнуться с долговыми кризисами.

Выборы в США грозят рублю новым обвалом , уверены экономисты. По их мнению, стоимость доллара легко подскочит выше 85 рублей, а евро достигнет 100 рублей. Однако аналитик Олеся Кухаренко считает, что даже если накануне выборов американского президента произойдет падение российской валюты до 85-87 рублей за доллар, рубль достаточно быстро отыграет свои позиции.