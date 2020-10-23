Собчак показала результаты теста на коронавирус. Скрин

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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет, руки в замок
Ксения Собчак 10 дней не комментировала информацию про коронавирус Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Телеведущая Ксения Собчак выложила скрин своего результата на коронавирусную инфекцию. Он показал отрицательный результат.

«Я не понимаю, почему из-за чьих то фейкньюз я должна оправдываться», — пишет Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Звезда негодует, что она получила большое количество звонков от своих обеспокоенных друзей.

Ранее сообщалось, что у Собчак был обнаружен коронавирус. Сама звезда не подтверждала и не отрицала эту информацию, а припоминала слухи про свою беременность.

Скрином с результатами теста Ксения Собчак поделилась в своем telegram-канале
Фото: telegram-канал «Кровавая барыня»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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