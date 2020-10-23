Ксения Собчак 10 дней не комментировала информацию про коронавирус
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Телеведущая Ксения Собчак выложила скрин своего результата на коронавирусную инфекцию. Он показал отрицательный результат.
«Я не понимаю, почему из-за чьих то фейкньюз я должна оправдываться», — пишет Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Звезда негодует, что она получила большое количество звонков от своих обеспокоенных друзей.
Ранее сообщалось, что у Собчак был обнаружен коронавирус. Сама звезда не подтверждала и не отрицала эту информацию, а припоминала слухи про свою беременность.
Скрином с результатами теста Ксения Собчак поделилась в своем telegram-канале
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