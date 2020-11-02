Больница №2 закроется на ремонт после взрыва кислорода
Мэр Челябинска Наталья Котова ушла на самоизоляцию — больницу №2 закроют на ремонт после взрыва — подросток из Снежинска попросил Путина построить железную дорогу — бывшего чиновника посадили за коррупцию. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 3 ноября — в обзоре URA.RU:
Мэр Челябинска ушла на самоизоляцию
- У мэра Челябинска Натальи Котовой диагностирована пневмония, в связи с этим она перешла на удаленный режим работы. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.
Горбольница №2 закрывается на ремонт после взрыва
- Челябинская городская больница №2, где 31 октября взорвалась кислородная станция, пока не будет принимать пациентов с COVID. По словам губернатора Алексея Текслера, пациентов с коронавирусом с 12 ноября будут принимать в новом госпитале в Малой Сосновке. После ремонта больница №2 будет работать в штатном режиме.
- В тоже время силовики проверяют два предприятия, которые работали с кислородной станцией. Следователи проверят обслуживающую организацию и фирму, которая поставляла кислород.
Челябинский подросток попросил президента построить железную дорогу
- Подросток из Снежинска Иван Савинов попросил президента запустить скоростные железнодорожные магистрали из Челябинска и Екатеринбурга до Крыма. Это случилось в ходе школьного конкурса «Большая перемена».
Бывшего чиновника вновь отправили за решетку
- Челябинский облсуд 2 ноября отменил решение Центрального райсуда Челябинска, который ранее отпустил на свободу экс-начальника управления капстроительства мэрии Евгения Пашкова, обвиняемого в коррупции. Пашков проходил по одному уголовному делу вместе с уже осужденным бывшим мэром Челябинска Евгением Тефтелевым.
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