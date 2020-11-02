02 ноября 2020
01 ноября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 3 ноября. Больницу закроют на ремонт после взрыва, глава Челябинска ушла на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, реанимобиль, медицина катастроф, врачи, скорая помощь, медики, доктор, коронавирус, covid, ковид, противочумной костюм, защитные костюмы
Больница №2 закроется на ремонт после взрыва кислорода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова ушла на самоизоляцию — больницу №2 закроют на ремонт после взрыва — подросток из Снежинска попросил Путина построить железную дорогу — бывшего чиновника посадили за коррупцию. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 3 ноября — в обзоре URA.RU:

Мэр Челябинска ушла на самоизоляцию

Горбольница №2 закрывается на ремонт после взрыва

  • Челябинская городская больница №2, где 31 октября взорвалась кислородная станция, пока не будет принимать пациентов с COVID. По словам губернатора Алексея Текслера, пациентов с коронавирусом с 12 ноября будут принимать в новом госпитале в Малой Сосновке. После ремонта больница №2 будет работать в штатном режиме.
  • В тоже время силовики проверяют два предприятия, которые работали с кислородной станцией. Следователи проверят обслуживающую организацию и фирму, которая поставляла кислород.

Челябинский подросток попросил президента построить железную дорогу

Бывшего чиновника вновь отправили за решетку

  • Челябинский облсуд 2 ноября отменил решение Центрального райсуда Челябинска, который ранее отпустил на свободу экс-начальника управления капстроительства мэрии Евгения Пашкова, обвиняемого в коррупции. Пашков проходил по одному уголовному делу вместе с уже осужденным бывшим мэром Челябинска Евгением Тефтелевым.

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