В Великом Новгороде пассажирский автобус врезался в здание Новгородского университета. Об этом журналистам рассказали в областном управлении МЧС.
Изначально сообщилось, что в результате ДТП пострадали десять человек, двое погибли. Однако, по данным ТАСС, речь идет о восьми пострадавших и одном погибшем. «Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с проезжей части и столкновение с объектом, то есть зданием НовГУ», — пишет агентство со ссылкой на собеседника из ГИБДД. Всего в автобусе, по предварительным данным, находились 26 человек.
Источник в оперативных службах «
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