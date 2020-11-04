04 ноября 2020

В Новгороде автобус с пассажирами врезался в здание университета. Есть жертвы

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Операция «Тоннель» челябинского ГИБДД. Проводится путем сужения проезжей части и проверки водителей в целях профилактики нарушений и режима самоизоляции. Челябинск, досмотр, гаи, эпидемия, гибдд, рампа, проблесковый маячок, тоннель, операция тоннель, облава
Автобус с пассажирами врезался в здание Новгородского университета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Великом Новгороде пассажирский автобус врезался в здание Новгородского университета. Об этом журналистам рассказали в областном управлении МЧС.

Изначально сообщилось, что в результате ДТП пострадали десять человек, двое погибли. Однако, по данным ТАСС, речь идет о восьми пострадавших и одном погибшем. «Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с проезжей части и столкновение с объектом, то есть зданием НовГУ», — пишет агентство со ссылкой на собеседника из ГИБДД. Всего в автобусе, по предварительным данным, находились 26 человек.

Источник в оперативных службах «Федерального агентства новостей» говорит, что авария произошла на улице Большая Санкт-Петербургская с городским автобусом №10. По неподтвержденной версии, погиб водитель.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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