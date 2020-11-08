Раскрыт топ-3 наушников, которыми можно заменить AirPods

Наушники AirPods от Apple можно заменить более дешевыми аналогами других производителей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный редактор портала BigGeek Николай Николаев.
«Если вы пользуетесь смартфоном на базе Android, то покупать дорогие наушники AirPods нет никакого смысла», — поделился Николаев. Он рассказал, что на рынке представлено много аналогов от полутора тысяч рублей (наушники от Apple стоят от 20 000 рублей). Эксперт назвал следующие модели наушников, которые могут стать заменой AirPods:
- Xiaomi True Wireless. Их цена на официальном сайте компании начинается от 4 000 рублей.
- Samsung Galaxy Buds Live. Николаев рассказал, что эта модель обладает хорошей передачей звука и относительно недорогая. На официальном сайте компании эти наушники можно приобрести за 14 000 рублей.
- Google Pixel Buds. Их официальная цена составляет 179 долларов (примерно 13 800 рублей). Это сопоставимо с моделями наушников от Apple, которые стоят в пределах 15 000 рублей.
Николеав рассказал, что AirPods удобны для пользователей продукции Apple. «Однако тем, кто пользуется смартфонами на Android, не стоит переплачивать за бренд», — уверен он.
Поклонники продукции Apple заметили, что многие аксессуары iPhone серьезно выросли в цене в 2020 году. Наушники AirPods подорожали после выхода iPhone 12, передает «
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