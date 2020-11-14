Для семей всегда актуальна поддержка государства, отметила Татьяна Кусайко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России могут вернуть выплаты семьям с детьми, какие были весной, в случае ухудшения эпидемиологической и экономической ситуаций. При этом платить стоит не всем, а только тем, кто нуждается в помощи. Об этом URA.RU рассказали зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Президент всегда оценивает ситуацию, принимая решения о помощи гражданам. Прежде всего это оценка условий, в которых мы сейчас находимся — насколько это возможно, учитывая общее состояние экономики. Решения по оказанию соцвыплат принимаются после заключений экспертов и оценки экономической ситуации в стране. Но такие меры — это всегда важно для нуждающихся в помощи государства семей», — заявила URA.RU Кусайко. Она добавила, что сейчас профильные ведомства разрабатывают проект бюджета, в который могут быть заложены ресурсы для таких льгот.

Ситуация в России сейчас действительно отличается от того, с чем страна столкнулась весной, отметил Ярослав Нилов. Однако это не значит, что власти не станут принимать меры для помощи россиянам, добавил депутат. «Весной была самоизоляция и нерабочее время. Эти выплаты были разовой мерой поддержки. Президент принимал решение, исходя из возможностей бюджета. Полагаю, что в случае ухудшения ситуации эта и другие меры будут рассмотрены, и, возможно, введены», — сказал URA.RU Нилов.

Если выплаты семьям с детьми будут снова введены, они не должны распространяться на всех, отметил он. «Было бы правильно определить критерии выплат, чтобы помощь получали те, кому она действительно нужна, а не все граждане по факту наличия детей. Иначе деньги получают и семьи олигархов и топ-менеджеров, которым они вряд ли пригодятся», — заключил Нилов.

Выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет вводились в РФ весной и летом из-за сложной экономической ситуации. В октябре в правительстве заявили, что на помощь семьям с детьми выделят еще около 10 миллиардов рублей, пишет RNS .