Президент России призвал равняться на регион — губернатор поблагодарил тех, кто помог Кургану — правительство РФ обновили программу развития региона — власти готовят новые ограничения — бывших силовиков оставили в СИЗО — чиновнику заменили реальный срок на условный. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 20 ноября — в обзоре URA.RU:
Президент отметил успехи региона
- Президент России Владимир Путин призвал регионы равняться на Курганскую область, где успешно решили проблему доставки необходимых препаратов пациентам с коронавирусом.
Губернатор поблагодарил регионы, которые помогли области
- Глава области Вадим Шумков выразил благодарность трем российским регионам: Тюменской области, Ямалу и Москве, которые оказали финансовую помощь в период пандемии.
Правительство России изменило планы развития области
- Федеральные власти обновили программу социально-экономического развития области, которую утвердили в начале 2020 года. В частности, предполагается расширение территории особой экономической зоны «Курганская» и мер поддержки бизнеса.
В области могут ввести новые ограничения
- Власти области обсуждают новые ограничения из-за распространения коронавируса. В частности, возможно перекрытие дорог на въезде в регион. Об этом URA.RU рассказал инсайдер знакомый с ситуацией.
Арест бывших силовиков продлен на два месяца
- Горсуд Кургана продлил арест экс-замначальника УМВД России по области Андрею Шамину и экс-начальника шадринского отдела полиции Дмитрия Кокотеева до января 2021 года.
Бывший депутат избежал наказания
- В Кургане экс-депутату Щучанской районной думы Аваку Бабаяну изменили реальный срок на условный из-за того, что он пошел на сделку со следователями ФСБ. Ранее его обвиняли в коррупции и мошенничестве.
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