19 ноября 2020
18 ноября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 20 ноября. Путин похвалил регион, власти могут ужесточить ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада на 2-ой Новосибирской. Екатеринбург, гибдд, дорожная инспекция, дпс, перекрытие дорог
В регионе планируется ужесточение режима ограничений вплоть до перекрытия дорог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России призвал равняться на регион — губернатор поблагодарил тех, кто помог Кургану — правительство РФ обновили программу развития региона — власти готовят новые ограничения — бывших силовиков оставили в СИЗО — чиновнику заменили реальный срок на условный. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 20 ноября — в обзоре URA.RU:

Президент отметил успехи региона

Губернатор поблагодарил регионы, которые помогли области

Правительство России изменило планы развития области

  • Федеральные власти обновили программу социально-экономического развития области, которую утвердили в начале 2020 года. В частности, предполагается расширение территории особой экономической зоны «Курганская» и мер поддержки бизнеса.

В области могут ввести новые ограничения

  • Власти области обсуждают новые ограничения из-за распространения коронавируса. В частности, возможно перекрытие дорог на въезде в регион. Об этом URA.RU рассказал инсайдер знакомый с ситуацией.

Арест бывших силовиков продлен на два месяца

  • Горсуд Кургана продлил арест экс-замначальника УМВД России по области Андрею Шамину и экс-начальника шадринского отдела полиции Дмитрия Кокотеева до января 2021 года.

Бывший депутат избежал наказания

  • В Кургане экс-депутату Щучанской районной думы Аваку Бабаяну изменили реальный срок на условный из-за того, что он пошел на сделку со следователями ФСБ. Ранее его обвиняли в коррупции и мошенничестве.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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