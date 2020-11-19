Краевое МЧС предупреждает о ледяном дожде и гололедице
В правительстве края ждут перестановок — родители просят отменить дистант — МЧС предупреждает об ухудшении погоды — спасатели вернули подаренный аэрокатер. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 20 ноября — в обзоре URA.RU:
В правительстве края произошли новые переназначения
- Руководитель краевого агентства по туризму и молодежной политике Юлия Ветошкина покинет свой пост после преобразования агентства в министерство. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
- Министр по делам Коми-Пермяцкого округа Виктор Рычков покинул свою должность. Ведомство возглавила Ольга Ельцова.
- В то же время, министр финансов края Екатерина Тхор продолжит работу в статусе исполняющей обязанности, пока ее кандидатура не пройдет согласование с Москвой.
Родители особенных детей просят отменить дистанционное обучение
- В Перми родители детей, которые обучаются в коррекционной школе, попросили отменить онлайн-обучение из-за того, что дети не могут учиться в таком формате.
МЧС предупреждает о ледяном дожде
- В Пермском крае в ближайшие сутки возможен ледяной дождь, гололедица и усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Об этом сообщает региональное МЧС.
Спасатели раскритиковали подарок губернатора
- Спасатели Березников отказались от нового катера на воздушной подушке, который подарил бывший губернатор Максим Решетников. У аэросудна стоимостью около 5 млн рублей выявили технические неисправности.
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