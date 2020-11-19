19 ноября 2020
18 ноября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 20 ноября. На регион надвигается ледяной дождь, родители просят отменить онлайн-обучение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гололед, ледяной дождь в Перми., гололед, hyundai, хюндай, хендай, пикап, ледяной дождь, хёндэ
Краевое МЧС предупреждает о ледяном дожде и гололедице Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В правительстве края ждут перестановок — родители просят отменить дистант — МЧС предупреждает об ухудшении погоды — спасатели вернули подаренный аэрокатер. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 20 ноября — в обзоре URA.RU:

В правительстве края произошли новые переназначения

Родители особенных детей просят отменить дистанционное обучение

МЧС предупреждает о ледяном дожде

Спасатели раскритиковали подарок губернатора

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...