Террорист из банды Басаева устроил бесчинства в свердловской ИК

Хусей Хуболов в 2005 году в составе банды напал на столицу Кабардино-Балкарии Фото: Владимир Капустин

Одного из участников атаки боевиков на город Нальчик (Кабардино-Балкария) в октябре 2005 года, переведут из свердловской колонии строгого режима в тюрьму. Приговоренный к 22 годам заключения за терроризм и бандитизм Хусей Хуболов нарушал режим в ИК-54 в Новой Ляле. Об этом URA.RU рассказали в региональном главке ГУ ФСИН.

«Он [Хуболов] многократно и злостно нарушал порядок. Такая мера применяется к отъявленным негодяям. Нарушений у него были десятки», — сообщил агентству URA.RU Александр Левченко, начальник пресс-службы ГУФСИН по региону.

По мнению Владимира Капустина, адвоката осужденного, причины для перевода Хуболова в тюрьму у администрации ИК были надуманы. «Якобы он жестко нарушал режим, пропагандировал мусульманские идеи, склонен к побегу. Но это общие фразы, а доказательств этого в суде колония не представила. Хуболов считает, что режим решили заменить после того, как он не поздоровался с инспектором и утром лежал на койке», — рассказал агентству Капустин. По словам защитника, в ИК-54 осужденный попал 5 июля, а три недели спустя руководство колонии вышло в суд с ходатайством о замене строгого режима на тюрьму. В какую из шести тюрем России попадет осужденный — неизвестно.

Вооруженное нападение на столицу Кабардино-Балкарской республики город Нальчик произошло 13—14 октября 2005 года. Группировка в составе порядка 250 боевиков напала на объекты МВД, ФСБ, ГУФСИН и т. д. Погибли 35 военных и силовиков, 15 гражданских. Пострадали больше 200 человек. 92 нападавших были уничтожены, многим удалось скрыться, 58 человек попали под суд. В 2014 году пять боевиков получили пожизненные сроки. Остальные от 10 до 23 лет.

Спустя два года после нападения Генпрокуратура заявила, что этой акции руководили известные террористы Аслан Масхадов, Шамиль Басаев, иностранец Амир Хаттаб. Все они сейчас уничтожены. Некоторые полевые командиры на момент атаки в Нальчике уже были убиты.