МВД показало видео допроса поволжского маньяка

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, мвд, полиция, мвд рф, полицейский
МВД получило от Радика Тагирова признательные показания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Казани Радик Тагиров, известный как поволжский маньяк, находил своих жертв у рынков и магазинов, а потом следил за ними до дома. Об этом задержанный рассказал в ходе допроса. Видео было опубликовано МВД России.

«Он находил жертв возле рынков и магазинов, следил за ними до дома, проникал в их квартиры. Все это маньяк делал, представляясь сотрудником управляющей компании, которому нужно проверить трубы», — пишет lenta.ru со ссылкой на запись. После этого, по данным следствия, Тагиров душил своих жертв.

Такой способ убийства маньяк выбрал как самых бесшумный, быстрый и безболезненный, рассказал он. Задержанный заявил, что не помнит точное количество своих жертв, при этом он понимает, что ему грозит пожизненное заключение, и готов дать признательные показания по каждому убийству.

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Первое преступление Тагиров совершил в 2010 или 2011 году. По словам маньяка, он «кушать хотел». Задержанный признался, что все свои убийства совершал с целью ограбления.

Ранее сообщалось, что Тагирова задержали в Казани 1 декабря. Его считают виновным в убийствах около 30 женщин, в том числе в регионах Урала.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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