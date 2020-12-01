МВД показало видео допроса поволжского маньяка

Житель Казани Радик Тагиров, известный как поволжский маньяк, находил своих жертв у рынков и магазинов, а потом следил за ними до дома. Об этом задержанный рассказал в ходе допроса. Видео было опубликовано МВД России.
«Он находил жертв возле рынков и магазинов, следил за ними до дома, проникал в их квартиры. Все это маньяк делал, представляясь сотрудником управляющей компании, которому нужно проверить трубы», — пишет lenta.ru со ссылкой на запись. После этого, по данным следствия, Тагиров душил своих жертв.
Такой способ убийства маньяк выбрал как самых бесшумный, быстрый и безболезненный, рассказал он. Задержанный заявил, что не помнит точное количество своих жертв, при этом он понимает, что ему грозит пожизненное заключение, и готов дать признательные показания по каждому убийству.
Первое преступление Тагиров совершил в 2010 или 2011 году. По словам маньяка, он «кушать хотел». Задержанный признался, что все свои убийства совершал с целью ограбления.
Ранее сообщалось, что Тагирова задержали в Казани 1 декабря. Его считают виновным в убийствах около 30 женщин, в том числе в регионах Урала.
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