Маньяка задержали в Татарстане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Казани 1 декабря задержали подозреваемого в убийстве более 30 женщин. Об этом сообщают казанские СМИ.

По версии следствия, убийцей оказался житель Казани Радик Тагиров. «Он уже дает признательные показания», — рассказал один из собеседников изданию «БИЗНЕС Online». Его считают виновным в 32 убийствах в 2011 и 2012 годах. Преступник орудовал не только в Татарстане, но и в соседних регионах, в том числе в Челябинске и Пермском крае, пишет « Царьград ».

Жертвами становились женщины в возрасте от 75 до 90 лет. Некоторым из них он предлагал донести до дома пакеты, в других случаях представлялся сотрудником ТСЖ или социальных служб. В итоге убийца душил пожилых женщин и рассыпал на полу чистящее средство, чтобы сбить поисковых собак со следа. После этого он выносил из квартиры все ценное.