Франция вышла на митинги из-за запрета публиковать фото полиции. Трансляция

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Акция протеста против повышения налога на бензин и дизельное топливо на Елисейских полях. Франция, Париж, париж, триумфальная арка, флаг франции, франция, протест
Французы не одобрили новый законопроект (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Во Франции люди вышли на акции протеста против закона о защите личных данных полицейских. Видео с митингов начали появляться в СМИ и соцсетях.

«Люди вышли на улицы в знак протеста против законопроекта о защите личности полицейских», — пишет РБК. Французам не понравилось, что закон вводит уголовное наказание за публикацию персональных данных, в частности фотографий, по которым можно опознать личность сотрудника правоохранительных органов.

Протесты проходят в нескольких городах во Франции. В Париже на демонстрацию вышло несколько тысяч человек. Многие митингующие пришли с плакатами с надписями о свободе и равенстве. Законопроект о «глобальной безопасности», вызвавший возмущение жителей, уже одобрен в первом чтении Национальным собранием Франции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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