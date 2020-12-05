Во Франции люди вышли на акции протеста против закона о защите личных данных полицейских. Видео с митингов начали появляться в СМИ и соцсетях.
«Люди вышли на улицы в знак протеста против законопроекта о защите личности полицейских», — пишет РБК. Французам не понравилось, что закон вводит уголовное наказание за публикацию персональных данных, в частности фотографий, по которым можно опознать личность сотрудника правоохранительных органов.
Протесты проходят в нескольких городах во Франции. В Париже на демонстрацию вышло несколько тысяч человек. Многие митингующие пришли с плакатами с надписями о свободе и равенстве. Законопроект о «глобальной безопасности», вызвавший возмущение жителей, уже одобрен в первом чтении Национальным собранием Франции.
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