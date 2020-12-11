Регионы России накроет ледяной дождь и гололед

Ледяной дождь является достаточно опасным погодным явлением Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Западные и северо-западные регионы России накроет ледяным дождем. По данным синоптиков, это произойдет 11 декабря в результате прохождения теплого атмосферного фронта.

«Первыми встретят это опасное явление погоды жители западной Брянщины. С утра и днем накроет ледяным панцирем уже большую часть Смоленщины и запада Тверской области», — сообщают «Метеоновости». Ледяной дождь также ожидается в Псковской и Новгородской областях. Затем станет скользко на юге и востоке Ленинградской области, а также на западе Вологодской области. Эксперты советуют автомобилистам и пешеходам быть осторожнее, поскольку в условиях ледяного дождя тормозной путь составляет 100-150 метров.

По данным сайта «Гисметео», в регионах Урала опасные ледяные дожди не ожидаются. В Свердловской области в ближайшие дни будет 11 градусов ниже нуля без осадков. Такая же ситуация — в Челябинской, Тюменской и Курганской областях. В ХМАО и Пермском крае — минус 14 градусов и небольшой снег, в ЯНАО минус 9 и снег.

Ранее Гидрометцентр предупредил о резком изменении погоды. Ожидается, что на следующей неделе в европейскую часть России придет заметное потепление. Антициклон, обеспечивающий ясную и морозную погоду, начинает разрушаться. При этом на востоке Европейской России ожидаются температурные аномалии — синоптики прогнозируют погоду ниже климатической нормы, пишет «Национальная служба новостей».