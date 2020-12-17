Мария Шарапова, похоже, начинает подготовку к свадьбе Фото: Intagram Марии Шараповой

Теннисистка, бывшая первая ракетка мира, уроженка ХМАО Мария Шарапова выходит замуж за британского бизнесмена Александра Гилкса. Об этом спортсменка написала на своей странице в Intagram.

«Я сказала „да“ с первого дня знакомства. Это был наш маленький секрет, ведь так?» — написала Мария Шарапова под фотографией с избранником. Кроме того, бывшая первая ракетка мира добавила под снимком эмодзи с кольцом и шампанским.

33-летняя Шарапова является единственной российской теннисисткой, побеждавшей за карьеру на всех соревнованиях серии «Большого шлема». Она дважды выигрывала «Ролан Гаррос» и по разу — US Open, Уимблдон и Australian Open.

26 февраля 2020 года Шарапова заявила, что завершает свою спортивную карьеру. По версии Forbes, за последние 10 лет ее общий доход спортсменки составил 197,8 млн долларов (первая строка в рейтинге высокооплачиваемыми спортсменами десятилетия), причем около 80% от этой суммы пришлось на рекламные контракты.

Александр Гилкс — бизнесмен, состояние которого насчитывает миллионы долларов. Он основал аукционный дом Paddle 8. Его считают одним из самых влиятельных людей в мире искусства. В школе Гилкс дружил с принцем Уильямом, пишет телеканал 360.