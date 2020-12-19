Заслуженные пилоты: как избежать авиакатастроф на Boeing 737 MAX

Полеты на Boeing 737 MAX в феврале возобновит авиакомпания United Airlines Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для того, чтобы Boeing 737 MAX более не потерпел крушения, необходимо изменить программное обеспечение самолетам, а также провести дополнительные тренировки с обновленной системой. В беседе с URA.RU об этом заявил заслуженный пилот России Юрий Сытник.

«Скорее всего в нем поменяли программное обеспечение. Они должны еще всем доказать, что они все сделали правильно. Летчики фирмы, летчики института и летчики линейные должны подтвердить правильность изменений. Все должны убедиться и только после этого можно его опять в массовую эксплуатацию вернуть», — сказал он. До этого такие испытания проводились, уточнил Сытник, однако недостаточно.

Также об этом сообщил URA.RU заслуженный пилот России Виктор Саженин. «Сейчас изменили программное обеспечение. Произведены летные испытания. Участвовали сейчас сотрудники минтранса, как это должно было быть. Сейчас всем эксплуататорам этого самолета необходимо произвести дополнительные тренировки на тренажере с этой улучшенной системой. И, естественно, внести в документы, что такая система есть на самолете», — считает летчик.

Ранее авиакомпания United Airlines заявила о возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф с этим воздушным судном. В марте 2019 года это произошло в Эфиопии, пишет VSE42.Ru. Тогда погибли 157 человек, пишет телеканал 360. На этом самолете также в 2018 году разбились 189 человек в Индонезии. Первый полет после этих авиакатастроф уже произошел в декабре в Бразилии, уточняет RT.