Шойгу объявил 31 декабря выходным для военных

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Рабочими днями объявлены 26 декабря и 16 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU

30 и 31 декабря объявлены выходными днями для военнослужащих. Об этом заявил глава минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Мной принято решение предоставить личному составу Вооруженных сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января», — объявил Шойгу. Он добавил, что уходящий год был тяжелым, в том числе и для Вооруженных сил, поэтому было принято такое решение.

Ранее Сергей Шойгу предложил поднять зарплаты военнослужащим после перерыва в их индексации. Министр отметил, что уже в 2020 году зарплаты были проиндексированы на 3%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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