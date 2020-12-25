Шойгу объявил 31 декабря выходным для военных

Рабочими днями объявлены 26 декабря и 16 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU

30 и 31 декабря объявлены выходными днями для военнослужащих. Об этом заявил глава минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Мной принято решение предоставить личному составу Вооруженных сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января», — объявил Шойгу. Он добавил, что уходящий год был тяжелым, в том числе и для Вооруженных сил, поэтому было принято такое решение.

Ранее Сергей Шойгу предложил поднять зарплаты военнослужащим после перерыва в их индексации. Министр отметил, что уже в 2020 году зарплаты были проиндексированы на 3%.