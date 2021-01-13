Бывший директор свердловского телеканала получит важный пост

Гендиректор телеканала ОТВ Антон Стуликов займет пост заместителя генерального директора «Корпорации развития Среднего Урала» по пиар. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией.
«Он получит должность генерального директора „Корпорации развития Среднего Урала“ по пиар. Но кабинет, как ожидается, будет у него в резиденции губернатора», — рассказал инсайдер. Сам Антон Стуликов от комментариев по поводу нового места работы отказался.
Ранее URA.RU сообщало, что Стуликов станет советником свердловского губернатора, а его пост в ОТВ может занять управляющая «Четверкой» Элеонора Расулова. Это произошло после объединения ОТВ, «Четвертого канала» и Студии-41.
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