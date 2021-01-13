13 января 2021

Бывший директор свердловского телеканала получит важный пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с генеральным директором телеканала ОТВ Антоном Стуликовым. Екатеринбург, стуликов антон
Антон Стуликов получит важный пост в «Корпорации развития Среднего Урала» Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Гендиректор телеканала ОТВ Антон Стуликов займет пост заместителя генерального директора «Корпорации развития Среднего Урала» по пиар. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией.

«Он получит должность генерального директора „Корпорации развития Среднего Урала“ по пиар. Но кабинет, как ожидается, будет у него в резиденции губернатора», — рассказал инсайдер. Сам Антон Стуликов от комментариев по поводу нового места работы отказался.

Ранее URA.RU сообщало, что Стуликов станет советником свердловского губернатора, а его пост в ОТВ может занять управляющая «Четверкой» Элеонора Расулова. Это произошло после объединения ОТВ, «Четвертого канала» и Студии-41.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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