После смерти Грачевского Малышева дала россиянам совет на будущее

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Церемония прощания с художественным руководителем Ералаша, режиссером Борисом Грачевским. Москва, малышева елена
Елена Малышева посоветовала привиться от коронавируса всем людям, входящим в группу риска Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

После кончины художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского телеведущая и врач Елена Малышева посоветовала россиянам стоит задуматься о будущем их пожилых родственников. Что делать, дабы их обезопасить, знаменитость рассказала в своем Instagram.

«Когда такие люди уходят, то думаешь что они еще могли бы жить… Но, это еще и повод для нас подумать о своем будущем. Подумать о будущем наших пожилых родителей. Прививка — это ваш выбор», — написала Малышева.

Теледоктор напомнила, что у Грачевского была меланома — самый злокачественный вид рака, он был в группе риска по коронавирусу. Из-за этой же инфекции кинорежиссер и погиб. Поэтому Малышева советует привиться всем россиянам с высокой группой риска.

Грачевского не стало 14 января, напоминает агентство Nation news. Прощание с худруком «Ералаша» прошло 17 января. На него пришла и Елена Малышева. Режиссера похоронили на Троекуровском кладбище, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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