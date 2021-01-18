После смерти Грачевского Малышева дала россиянам совет на будущее

Елена Малышева посоветовала привиться от коронавируса всем людям, входящим в группу риска Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После кончины художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского телеведущая и врач Елена Малышева посоветовала россиянам стоит задуматься о будущем их пожилых родственников. Что делать, дабы их обезопасить, знаменитость рассказала в своем Instagram.

«Когда такие люди уходят, то думаешь что они еще могли бы жить… Но, это еще и повод для нас подумать о своем будущем. Подумать о будущем наших пожилых родителей. Прививка — это ваш выбор», — написала Малышева.

Теледоктор напомнила, что у Грачевского была меланома — самый злокачественный вид рака, он был в группе риска по коронавирусу. Из-за этой же инфекции кинорежиссер и погиб. Поэтому Малышева советует привиться всем россиянам с высокой группой риска.

Грачевского не стало 14 января, напоминает агентство Nation news. Прощание с худруком «Ералаша» прошло 17 января. На него пришла и Елена Малышева. Режиссера похоронили на Троекуровском кладбище, уточняет RT.