Источник: когда заместитель генпрокурора приедет работать на Урал

Сергей Зайцев (слева) готовится занять новый пост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Заместителя генерального прокурора России Сергея Зайцева ждут в Екатеринбурге лишь в начале февраля. Новый замгенпрокурора РФ в Уральском федеральном округе должен будет встретиться со своим предшественником Игорем Ткачевым, чтобы войти в курс дел, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сергей Зайцев приедет в начале февраля», — рассказал инсайдер. Официально информацию о приезде Сергея Зайцева в Екатеринбург в уральском управлении генпрокуратуры комментировать не стали, сославшись на то, что такой информацией не располагают.

Ранее URA.RU сообщало, что руководитель управления генпрокуратуры в УрФО Игорь Ткачев в ближайшее время должен переехать в Москву и занять должность заместителя генерального прокурора России по надзору за следствием в центральных аппаратах СКР и МВД. Эту информацию подтверждал сам Ткачев.