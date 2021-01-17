17 января 2021
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Источник: когда заместитель генпрокурора приедет работать на Урал

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар в прокуратуре Свердловской области. Екатеринбург, гринь виктор, зайцев сергей
Сергей Зайцев (слева) готовится занять новый пост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Заместителя генерального прокурора России Сергея Зайцева ждут в Екатеринбурге лишь в начале февраля. Новый замгенпрокурора РФ в Уральском федеральном округе должен будет встретиться со своим предшественником Игорем Ткачевым, чтобы войти в курс дел, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сергей Зайцев приедет в начале февраля», — рассказал инсайдер. Официально информацию о приезде Сергея Зайцева в Екатеринбург в уральском управлении генпрокуратуры комментировать не стали, сославшись на то, что такой информацией не располагают.

Ранее URA.RU сообщало, что руководитель управления генпрокуратуры в УрФО Игорь Ткачев в ближайшее время должен переехать в Москву и занять должность заместителя генерального прокурора России по надзору за следствием в центральных аппаратах СКР и МВД. Эту информацию подтверждал сам Ткачев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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