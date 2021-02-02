У семьи челябинского экс-губернатора выросли долги

Главный объект ПО «Монтажник» заморожен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск «Совкомбанка» (Москва) о включении в число кредиторов ПО «Монтажник» (Магнитогорск), фирмы, которая контролируется семьей экс-губернатора Бориса Дубровского. Соответствующий документ выложен на сайте суда. Сумма долга «Монтажника» перед банком составила 194 млн рублей.

«Признать требование ПАО „Совкомбанк“ в размере 187 406 320 руб. 73 коп. основной задолженности и 6 008 524 руб. 59 коп. неустойки обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов», — говорится в решении суда. Ранее URA.RU направляло запрос в банк с просьбой прокомментировать процесс, но ответ не был получен. Банк пытался взыскать долги с магнитогорской фирмы в арбитражном суде Москвы, но процесс по делу приостановили, и иск был подан в Челябинске, где проходит процесс по банкротству «Монтажника».

ПО «Монтажник» строил в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС. Основными бенефициарами фирмы три года назад стали доверенные лица Дубровских. На стройку потратили миллиарды рублей из казны региона. Объект заморожен, расследуется уголовное дело. На имущество фирмы наложен арест.

Долги ПО «Монтажник» перед кредиторами превысили 1 млрд рублей. В число кредиторов пытаются войти члены семьи Дубровских, но их ходатайства пока не удовлетворены. Претензии к фирме на сумму в 342,6 млн рублей также выставил магнитогорский «Кредит Урал Банк». До рассмотрения этого иска отложено первое собрание кредиторов. Представители экс-губернатора процесс не комментируют. Сам Дубровский, предположительно, находится за пределами России.