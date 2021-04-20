В России облегчили получение налоговых вычетов

Президент России Владимир Путин упростил порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении. Теперь вычеты можно будет оформить онлайн без визита в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Госдума 7 апреля приняла в третьем, окончательном, чтении данный закон. Тогда ее председатель заявил, что данная мера упростит жизнь многим. 5 апреля Путин подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги, передает деловая газета «Взгляд».
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