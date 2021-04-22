На Солнце произошла череда вспышек

Вспышки на Солнце приводят к магнитным бурям на Земле Фото: Алексей Андронов © URA.RU

На Солнце произошли три вспышки подряд в течение полутора часов. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

«На Солнце произошли три вспышки класса С и выше», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные. Они следовали одна за другой в 7:10, 8:00 и 8:50 московского времени.

Классы вспышек квалифицируют в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Все они приводят к магнитным бурям на Земле.

Специалисты часто заранее предупреждают людей о магнитных бурях, например так было перед вспышками 19 марта, пишет « Царьград ». Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории «Рентгеновская астрономия Солнца» Физического института имени Лебедева РАН сообщает, что они воздействуют на центральную нервную и кровеносные системы человека. Зависимым от этого природного явления стоит в дни вспышек больше отдыхать, а также перенести решение серьезных вопросов на другой день, сообщает «Национальная служба новостей».