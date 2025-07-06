В украинском военкомате прогремел взрыв

В здании военного комиссариата в Кременчуге Полтавской области Украины произошел взрыв во время действия воздушной тревоги в регионе. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Также о взрывах сообщается в районе военного аэродрома на западе Украины, а на востоке страны зафиксирована серия подобных происшествий. Подробная информация о происшествиях отсутствует, а местные органы власти пока не комментировали эти сообщения.
Ранее внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук, комментируя удары по зданиям украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, эквивалент военкоматов), отмечал, что пользователи социальных сетей на Украине зачастую реагируют положительно на подобные события.
3 июля украинские средства массовой информации сообщали о взрывах в Полтаве, в результате которых пострадало здание местного ТЦК. Похожий случай имел место 30 июня в Кривом Роге Днепропетровской области.
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