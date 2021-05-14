14 мая 2021

Район Екатеринбурга заволокло дымом от пожара. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дым распространился по Пионерскому району Екатеринбурга Фото:

Небо над Пионерским районом Екатеринбурга заволокло дымом. Предположительно, причиной стал пожар. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Что-то горит в районе 7 больницы. Дым распространяется очень быстро», — заявил URA.RU читатель.

В распоряжение редакции поступило видео. На кадрах видно возгорание в районе МАОУ СОШ №165 и ТЦ «Парк-Хаус». «Я сначала подумал, что это 165 школа горит», — добавил другой читатель.

URA.RU попыталось узнать подробности в ГУ МЧС России по Свердловской области. В пресс-службе управления не взяли трубку.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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