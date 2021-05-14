Дым распространился по Пионерскому району Екатеринбурга Фото: читатель URA.RU

Небо над Пионерским районом Екатеринбурга заволокло дымом. Предположительно, причиной стал пожар. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Что-то горит в районе 7 больницы. Дым распространяется очень быстро», — заявил URA.RU читатель.

В распоряжение редакции поступило видео. На кадрах видно возгорание в районе МАОУ СОШ №165 и ТЦ «Парк-Хаус». «Я сначала подумал, что это 165 школа горит», — добавил другой читатель.

URA.RU попыталось узнать подробности в ГУ МЧС России по Свердловской области. В пресс-службе управления не взяли трубку.

Фото: читатель URA.RU