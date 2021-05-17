Банки изменили требования к заемщикам при выдаче кредитов

Банки смягчили требования к заемщикам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Банки в апреле поставили рекорд по выдаче займов россиянам, в том числе за счет роста лояльности к клиентам. Доля одобрения заявок выросла до максимума с лета 2019 года. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НКБИ).

В апреле уровень одобрения заявок на розничные кредиты в российских банках составил 37,1% — это максимум с докризисного июня 2019 года, передает РБК. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков сообщил, что у банков вырос аппетит к риску на фоне стабилизации экономики, поэтому они начали активно смягчать требования к заемщикам.

Ранее стало известно, что банки в России могут сократить одобрение ипотеки на 10%. Аналитики связывают такой прогноз с повышением ключевой ставки и возможным увеличением ипотечных ставок. Также сообщалось, что повышение Центробанком ключевой ставки сразу на 0,5 процентных пункта до 5% годовых повлияет на ситуацию на рынке розничных финансовых продуктов. Помимо роста ставки по ипотеке ожидается рост ставок по потребительским кредитам, приток вкладов и рост выдач ипотеки по госпрограмме.