УрФУ ужесточил меры против коронавируса

В УрФУ будут усиленно следить за ношением масок Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Уральский федеральный университет (УрФУ) ужесточил ограничения, связанные с пандемией коронавируса. С 17 июня в вузе усилен контроль за соблюдением масочного режима, а к занятиям запрещено допускать студентов, контактировавших с заболевшими. Об этом URA.RU сообщили сами учащиеся.

«Разослали уведомления, что повышен контроль за масочным режимом. На пары не будут пускать всех с признаками простуды и тех, кто общался с зараженными и находится на 14-дневной изоляции», — рассказали студенты. Несколько учащихся подтвердили URA.RU, что сотрудники вуза уже требуют надевать маски в аудиториях и коридорах. В пресс-службе УрФУ агентству заявили, что меры действуют давно: «Это общая практика всех российских вузов».

Кроме того, в вузе изменили правила заселения в общежития. Студентам, которые не поставили вакцину, будут давать комнату позже всех. «Без прививок или подтверждения антител селить будут в последнюю очередь. При прочих равных преимущество будет отдаваться тем, кто защищен от коронавируса», — сообщается в официальном telegram-канале УрФУ.

Во время первой и второй волн коронавируса студенты УрФУ уходили на дистанционное обучение. В октябре 2020 года учащихся отправили на удаленку на рекордно долгий срок — до 1 февраля следующего года. Остальные университеты Свердловской области также отправляли студентов на дистант.