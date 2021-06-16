16 июня 2021

УрФУ ужесточил меры против коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, ноутбук, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
В УрФУ будут усиленно следить за ношением масок Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Уральский федеральный университет (УрФУ) ужесточил ограничения, связанные с пандемией коронавируса. С 17 июня в вузе усилен контроль за соблюдением масочного режима, а к занятиям запрещено допускать студентов, контактировавших с заболевшими. Об этом URA.RU сообщили сами учащиеся.

«Разослали уведомления, что повышен контроль за масочным режимом. На пары не будут пускать всех с признаками простуды и тех, кто общался с зараженными и находится на 14-дневной изоляции», — рассказали студенты. Несколько учащихся подтвердили URA.RU, что сотрудники вуза уже требуют надевать маски в аудиториях и коридорах. В пресс-службе УрФУ агентству заявили, что меры действуют давно: «Это общая практика всех российских вузов».

Кроме того, в вузе изменили правила заселения в общежития. Студентам, которые не поставили вакцину, будут давать комнату позже всех. «Без прививок или подтверждения антител селить будут в последнюю очередь. При прочих равных преимущество будет отдаваться тем, кто защищен от коронавируса», — сообщается в официальном telegram-канале УрФУ.

Во время первой и второй волн коронавируса студенты УрФУ уходили на дистанционное обучение. В октябре 2020 года учащихся отправили на удаленку на рекордно долгий срок — до 1 февраля следующего года. Остальные университеты Свердловской области также отправляли студентов на дистант.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...