Иммунолог Болибок раскрыл новое свойство COVID-вакцины для детей

Вакцина «Спутник V» сможет защитить детей не только от COVID-19, но и от аденовирусных инфекций, таких как ОРВИ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
«Сейчас „Спутник V“ находится в стадии одобрения. В вакцине в два раза уменьшено количество материала, поэтому какой-то гипер-стимуляции иммунитета у подростков не будет. „Спутник“ будет направлен на выработку клеточного иммунного ответа и антител против коронавируса, а также аденовируса, то есть ОРВИ», — объяснил врач-иммунолог Владимир Болибок.
По словам спикера, рост ОРВИ среди школьников идет, как правило, из-за большого количества детей в классах. «Школьники чаще болеют ОРВИ из-за скученности в классах, большого количество контактов, поэтому, с моей точки зрения, „Спутник V“ станет даже более выгодным вариантом вакцины для детей», — добавил Болибок.
В беседе с URA.RU иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков подчеркнул, что после «Спутника V» центр имени Гамалеи может одобрить для подростков и «Спутник Лайт». «Пока будет только „Спутник V“, а потом, возможно, подключат и „Спутник Лайт“. Надеюсь, в ходе исследования мы получим достаточные данные. Правда, разработчики хотят сделать короткий период наблюдения, около пяти недель с начала введения инъекции, но это очень мало, исследования будут подвергаться сомнению. Период должен быть хотя бы два месяца, нужно дождаться конца октября — начала ноября и делать выводы», — отметил он.
Ранее врач-педиатр заметил, что подростков лучше прививать от COVID-19 более мягкой вакциной, по типу «КовиВак». Объяснил он это тем, что у детей клеточный иммунитет срабатывает быстрее и не требует сильной стимуляции.
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