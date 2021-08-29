29 августа 2021

Начальник свердловской ИК хранил дома наркотики заключенных

© Служба новостей «URA.RU»
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Дома у начальника колонии изъяли два свертка с наркотическим веществом Фото:

Бывший руководитель ИК-24 (поселок Азанка, Тавдинский район) Михаил Перминов хранил дома свертки с наркотиками, ранее изъятые при обыске у осужденных. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

«В ходе обследования квартиры заместителя начальника были обнаружены и изъяты два свертка с наркотическим веществом. Установлено, что данное наркотическое вещество было изъято днем ранее в ходе обыскных мероприятий у осужденного по статье „Убийство“ и у другого осужденного по статье „Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов“. Также в ходе обследования квартиры обнаружены и изъяты боеприпасы», — прокомментировала врио начальника пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Дина Татаренкова.

Представитель ведомства подчеркнула, что оперативные мероприятия проводились сотрудниками УСБ регионального ГУФСИН совместно с сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что врио начальника ИК-24 Михаил Перминов был отстранен от службы. Во время обыска в его кабинете и дома были найдены наркотики и незарегистрированное ружье с боеприпасами.

В действиях Перминова усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Также ему вменяется статья «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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