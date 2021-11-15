Москвичку, сбившую насмерть двух детей, отправили в колонию

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Детская безопасность. Дорога. Пермь, пешеходный переход, детская безопасность, ребенок на дороге
Суд также запретил девушке управлять автомобилем 2,5 года Фото:

Студентку Валерию Башкирову, которая сбила насмерть двух детей на нерегулируемом пешеходном переходе, приговорили к пяти годам лишения свободы. Такое решение вынес суд.

«Суд приговорил Валерию Башкирову к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. С лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев», — приводит издание «Известия» решение суда по этому делу.

В июле этого года стало известно, что в Москве 19-летняя водитель на автомобиле Mazda сбила троих детей. Двое из них погибли, третий ребенок получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Позже сообщалось что у осужденной на счету было восемь нарушений ПДД.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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