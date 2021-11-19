В соцсетях предрекли повышение цен после введения нового МРОТ

У 16 миллионов россиян увеличится размер выплат благодаря повышению минимального прожиточного минимума и МРОТ (минимальный размер оплаты труда). На эти цели направят около 30 млрд рублей из бюджета, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. В соцсетях раскритиковали данную инициативу, пользователи считают, что выделенная сумма слишком мала и люди не заметят изменений из-за повышения цен.
«Ждем новый рост цен на все и вся», «фантастические деньжища для такой страны, как Россия!» — возмущаются пользователи. Некоторые отмечают, что жить на МРОТ, даже после повышения, будет невозможно.
Ранее в Центробанке заявили о резком росте цен на продукты. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция в России выросла в два раза, а продовольственная в частности и вовсе выросла до двузначных значений. Глава Центробанка заявила, что если снизить инфляцию не удастся, пострадают наименее обеспеченные слои населения.
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