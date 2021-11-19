В соцсетях предрекли повышение цен после введения нового МРОТ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бар DOGMA. Тюмень, цены, пиво, цены на пиво
В соцсетях возмущены экономической ситуацией в стране и мерами государства по поддержке населения Фото:
новость из сюжета
Цены на продукты в России

У 16 миллионов россиян увеличится размер выплат благодаря повышению минимального прожиточного минимума и МРОТ (минимальный размер оплаты труда). На эти цели направят около 30 млрд рублей из бюджета, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. В соцсетях раскритиковали данную инициативу, пользователи считают, что выделенная сумма слишком мала и люди не заметят изменений из-за повышения цен.

«Ждем новый рост цен на все и вся», «фантастические деньжища для такой страны, как Россия!» — возмущаются пользователи. Некоторые отмечают, что жить на МРОТ, даже после повышения, будет невозможно.

Пользователи предрекают рост цен
Фото:
Пользователи возмущаются незначительным повышением МРОТ
Фото:
Некоторые считают, что на минимальный размер оплаты труда прожить невозможно
Фото:
Многие пользователи сообщают, что на выплату выделено очень мало
Фото:
Пользователи считают, что экономическая ситуация к лучшему не изменится
Фото:
Некоторые относятся к переменам с юмором
Фото:
Пользователи выражают сомнение в том, что деньги пойдут куда нужно
Фото:

Ранее в Центробанке заявили о резком росте цен на продукты. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция в России выросла в два раза, а продовольственная в частности и вовсе выросла до двузначных значений. Глава Центробанка заявила, что если снизить инфляцию не удастся, пострадают наименее обеспеченные слои населения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...