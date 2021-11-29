Российские пенсионеры будут жить на деньги коррупционеров

Конфискованные у коррупционеров деньги, а также доходы, полученные от продажи их имущества, зачислят в Пенсионный фонд России (ПФР). Соответствующий закон вступает в силу 30 ноября.
Согласно поправкам в законодательство, деньги, изъятые у коррупционеров, а также полученные после продажи их имущества, будут направлены в ПФР, передает «Парламентская газета». Пенсионный фонд в свою очередь должен будет направить эти средства на выплату пенсии и социальных пособий.
В октябре Госдума РФ одобрила законопроект ЛДПР, позволяющий пополнять бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) за счет средств, изъятых по коррупционным преступлениям. Отмечалось, что это позволит увеличить возможности ПФР по индексации пенсий.
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