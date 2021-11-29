29 ноября 2021

Российские пенсионеры будут жить на деньги коррупционеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное голосование на хантыйских стойбищах. Сургутский район, пенсионер, кмнс, ханты, пенсия, паспорт россии
Пенсии россиян вырастут за счет коррупционеров Фото:

Конфискованные у коррупционеров деньги, а также доходы, полученные от продажи их имущества, зачислят в Пенсионный фонд России (ПФР). Соответствующий закон вступает в силу 30 ноября.

Согласно поправкам в законодательство, деньги, изъятые у коррупционеров, а также полученные после продажи их имущества, будут направлены в ПФР, передает «Парламентская газета». Пенсионный фонд в свою очередь должен будет направить эти средства на выплату пенсии и социальных пособий.

В октябре Госдума РФ одобрила законопроект ЛДПР, позволяющий пополнять бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) за счет средств, изъятых по коррупционным преступлениям. Отмечалось, что это позволит увеличить возможности ПФР по индексации пенсий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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